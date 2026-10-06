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Царьград

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Художник создал "Диснейленд" на стенах подъезда в Норильске

Художник создал "Диснейленд" на стенах подъезда в Норильске

Житель Норильска преобразил подъезд, украсив его стены персонажами из известных мультфильмов. Инстаграм-ролик, снятый жительницей города, вызвал восхищение пользователей.

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