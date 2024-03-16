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Джонни Херберт: «У Бермэна, как у Ферстаппена в момент дебюта, есть все необходимое для «Ф-1»

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт полагает, что резервист «Феррари» Оливер Бермэн, выступивший на Гран-при Саудовской Аравии вместо Карлоса Сайнса, напоминает ему звезду «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

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