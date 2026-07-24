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«Зенит» и ЦСКА будут страдать с минимумом голов, а «Спартак» обидит столичного новичка РПЛ. Экспресс на 1-й тур

«Зенит» и ЦСКА будут страдать с минимумом голов, а «Спартак» обидит столичного новичка РПЛ. Экспресс на 1-й тур

Тремя ставками встречаем новый сезон!Успели соскучиться по РПЛ? Если да, то встречайте первый тур нового сезона! И недели не прошло с финала чемпионата мира, как «Спартак», «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и другие бросаются в борьбу за золото российского чемпионата.

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