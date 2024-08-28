Вероятность прямого столкновения Украины и Белоруссии существенно возросла

Несмотря на все попытки официального Минска остаться «как бы нейтральным» по отношению к проводимой Россией СВО, уже второй раз с 2022 года Украина и Белоруссия оказались на пороге прямого военного столкновения.
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