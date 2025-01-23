Слабый спрос и перепроизводство в этом году будут подталкивать поставщиков NAND сокращать объёмы выпуска продукцииАналитики TrendForce ко второй половине января оказались готовы делать прогнозы относительно динамики рынка твердотельной памяти в текущем году.