Южный мост в Киеве затянули рыболовными антидроновыми сетями вслед за Северным мостом после серии атак ВС РФ по обоим мостам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Петербуржец убил ...
- Украине нужно изм...
- ВП Восемь женщин-дем...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым