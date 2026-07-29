ФАС зафиксировала необоснованный рост цен на топливо в регионах и возбудила дела

Признаки нарушений выявили сразу в нескольких регионах. Федеральная антимонопольная служба России сообщила о возбуждении административных дел в отношении участников рынка нефтепродуктов в нескольких субъектах страны.
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