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United Rugby Championship. 1/2 финала. «Буллс» сыграет с «Лейнстером», «Манстер» против «Глазго»

United Rugby Championship 1/2 финала   Буллс – Лейнстер – 17.00 Манстер – Глазго – 20.00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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