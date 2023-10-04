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  • Валерий Сорокин
    автору , Есть у нас сомнение, что ты, мил человек, западный пропагандон.ЕС, Россия и США ...
  • Валерий Сорокин
    Есть у нас сомнение, что ты, мил человек, западный пропагандон.ЕС, Россия и США ...
  • Сергей Цивинский
    Алиев и есть турок, азербайджанцы, как и албанцы, аджарцы- это все осколки турецкой Османской империиЕС, Россия и США ...

ЕС, Россия и США провели секретные переговоры за несколько дней до нападения на Арцах — Politico

ЕС, Россия и США провели секретные переговоры за несколько дней до нападения на Арцах — Politico

БРЮССЕЛЬ (ИА Реалист). Высшие должностные лица США и Евросоюза встретились в Турции со своими российскими коллегами для проведения тайных экстренных переговоров, призванных разрешить противостояние по вопросу Арцаха.

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Комментарии
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Сергей Цивинский
Алиев и есть турок, азербайджанцы, как и албанцы, аджарцы- это все осколки турецкой Османской империи
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12 час.
Валерий Сорокин
Есть у нас сомнение, что ты, мил человек, западный пропагандон.
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8 час.
ВС
Валерий Сорокин
автору , Есть у нас сомнение, что ты, мил человек, западный пропагандон.
Ответить
7 час.

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