ЕС, Россия и США провели секретные переговоры за несколько дней до нападения на Арцах — Politico

БРЮССЕЛЬ (ИА Реалист). Высшие должностные лица США и Евросоюза встретились в Турции со своими российскими коллегами для проведения тайных экстренных переговоров, призванных разрешить противостояние по вопросу Арцаха.
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