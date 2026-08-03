В Тамбовской области разграничили полномочия строительного и жилищного надзора

Фото: Официальный телеграм-канал главы Тамбовской области Евгения Первышова Глава региона Евгений Первышов на еженедельном оперативном совещании 3 августа объявил о кадровых и структурных изменениях в правительстве области.
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