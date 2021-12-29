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Пожилым россиянам дали рекомендации по получению разовой пенсионной выплаты

Пожилым россиянам дали рекомендации по получению разовой пенсионной выплаты

Накопительная пенсия может быть получена в обычном формате ежемесячной выплаты или в некоторых случаях единовременно, рассказал в беседе с агентством «Прайм» специалист негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» Евгений Биезбардис.

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