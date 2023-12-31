Аскаров стал 171-м вратарем в НХЛ, которому забивал Овечкин

Александр Овечкин пробил 171-го вратаря в своей заокеанской карьере. В ночь на 31 декабря в Вашингтоне прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нэшвилл Предаторз».
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