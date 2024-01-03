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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Один человек сделал трейлер лучше, чем большая компания» — фанат показал св...

«Один человек сделал трейлер лучше, чем большая компания» — фанат показал свое видение ремейка NFS: Most Wanted 2005 годаНорвежская анимационная студия Futhark опубликовала ролик, в котором показала свое видение ремейка культовой гоночной аркады Need for Speed: Most Wanted 2005 года.

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