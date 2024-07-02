Темный матовый маникюр: идеи дизайна, советы, фото

Матовый маникюр — сравнительно новое явление в индустрии красоты. Многим кажется, что такое покрытие делает маникюр более сдержанным, скромным, но на самом деле результат оказывается по-настоящему стильным, выразительным, привлекательным.
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