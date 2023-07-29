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СМИ Украины: погибшие при ударе по СБУ "отказались от госпитализации"

Киевский режим совсем запутался в показаниях об ударе ВС РФ по зданию СБУ в Днепре. Сначала украинские издания уверяли, что поражена была многоэтажка, но потом сам президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что ракета попала в здание СБУ.

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