Полиция Афин применила слезоточивый газ против митингующих в поддержку Палестины

Полиция Афин применила слезоточивый газ на пропалестинском митинге возле посольства Израиля. Вечером среды, 18 октября, тысячи протестующих с плакатами и лозунгами за свободу Палестины собрались около израильской дипмиссии, сообщила греческая газета Proto Thema.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии