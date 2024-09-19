«Руссоль» нанесла урон уникальному астраханскому озеру на 388 миллионов рублей

Такую космическую сумму определили в федеральном Росприроднадзоре. Деятельность российской компании по добыче соли ООО «Руссоль» нанесла озеру Баскунчак в Астраханской области ущерб, оцененный в 388 миллионов рублей.
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