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Украина делает вид, что «зерновой коридор» действует «как обычно»

Украина делает вид, что «зерновой коридор» действует «как обычно»

Политнавигатор Говорить с Россией о возвращении к зерновой сделке бессмысленно – она и так работает без участия РФ.

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