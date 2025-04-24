Карагандинские старшеклассники создали приложение для помощи диабетикам

От идеи к стартапу, от бизнеса к масштабированию: на Демодне в Караганде выступили лучшие команды. Это были как проекты, которые проделали путь от гипотез до первых клиентов, так и те, кто отважился покорить зарубежные рынки.
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