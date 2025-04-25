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Мерзли всю ночь: прокуратура заинтересовалась отключением отопления во Владивостоке

Мерзли всю ночь: прокуратура заинтересовалась отключением отопления во Владивостоке

Прокуратура Приморского края взялась за дело о массовом отключении отопления во Владивостоке. В результате аварии без услуги остались более 700 жителей города, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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