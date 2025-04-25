Мерзли всю ночь: прокуратура заинтересовалась отключением отопления во Владивостоке

Прокуратура Приморского края взялась за дело о массовом отключении отопления во Владивостоке. В результате аварии без услуги остались более 700 жителей города, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии