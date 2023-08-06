Злобная политинформация август 2023 Итак, на чем остановились? Ага: слышно всегда тех, кто орёт громче других… Поехали дальше: В уютном эуропейском эльфятнике уже давно никто не орет без команды: дадут команду вопить про отравленного русскими Скрипаля, будут вопить, прикажут громко стенать по поводу сбитого русскими «Боинга»- будут стенать, на зависть сказочному Баньши- заунывно, долго и жалобно, распорядятся осуждать русских хакеров вмешавшихся в выборы старосты Румынского села Великая Балда, станут осуждать, яростно брызгая слюнями, и так далее, и тому подобное… Думать не надо, рефлексировать не надо, надо распространять, как учил великий Лехаим, как велит белый господин их-за большой лужи… Все бы ничего, но благополучный и сытый Эльфятник постепенно превратился в виртуальный, не имеющий ничего общего с реальностью, мир, со своими законами, обычаями и правилами… Куда там всяким Decentralandам и прочим метавселенным, тем более, что теорию, предусматривающую существование двух версий реальности одновременно, представили физики из Университета Иннсбрука… Своя реальнось у элбфов, свой мир, виртуальный, но все же! В этом мире сказочный Евроэльфятник граничит с ужасным Мордором, управляемой жестоким тЕраном- Наитемнейшим, которого люто ненавидит страдающее население.
И Наполеона тоже как-бы не мы! И из России он добровольно смылся, заявив, что не желает иметь никаких дел с дикими варварами
Комментарии
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Олег Самойлов
Ладно! Чо накинулись на гейжопию с дуркаинством? Вы лучше посмотрите на нашего Президента и наше правительство! До чего страну довели! В деревне Старая Слобода интернета нет по всей территории населенного пункта! Только чуток в монастыре и возле высотки пятиэтажной и то местами! А по трассе Кола даже связь периодически отсутствует всякая! Как так жить можно? А Наполеона - эт точЬно МЫ пнули! И товарища Чингиса Хамова в те давние века - тоже МЫ!
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2 час.
И тут не скажу Не скажу
Фашизм и нацизм - это как зеленое и треугольное... Вообще не понимаю, как это можно сравнивать, если в рамках формальных определений. Есть фашистские, но не нацистские страны, нацистские, но не фашистские... и пожалуй только 3 Рейх - и то и другое.
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1 час.
Леонид Руси
Дикие варвары... это готское племя, а Бавария и Варвария... это место их прописки в Германии. Все страны и народы и меют знак зодиака и уровень развития души. А все шахматные фигуры... это тоже знаки зодиака. Россия, Сербия и Норвегия - Водолей (белая королева), пятый уровень развития души. Израиль, Армения, Португалия, Чили - Рыбы (белый король), шестой уровень развития души. Германия, Чехия, Словакия, Беларусь, Египет, Киргизия, майя (Атланта). - Козерог (белая ладья), четвёртый... Казачество, Грузия, Чечня, Осетия, Франция, Австрия, Ирландия, Корея, Иран, Ассирия, Латвия, Македония, Черногория, ацтеки - Стрелец (чёрный слон), третий... Это основные... Ну никак не дикари. Италия, Греция, Мексика, Ирак, Саудовская Аравия, Сирия, Ливан, Палестина, Иордания, Алжир, Филиппины, Индонезия, Татарстан, Аджария, Марокко, Непал, марокканские евреи - Скорпион (чёрный конь), второй... Пиндосия, Пшекия, Финляндия, Молдавия, Румыния, Венгрия - Близнецы, (белый слон), третий... Англия, Австралия, Гасконь, Швеция, Монако, Литва, Тува, Лаос, Исландия, Казахстан, Монголия, Вьетнам, Эстония, варяги - Овен (белая пешка), первый... Очень духовитые и бездушные.
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1 час.
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