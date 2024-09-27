Ресторанам и барам запретят по ночам продавать алкоголь навынос

Правительство Свердловской области предлагает запретить продавать по ночам алкоголь в розницу ресторанам, барам и кафе, расположенным в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает ДИП.
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