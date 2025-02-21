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Сам себе мастер

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Как сделать спальню в нише: все секреты организации спального места

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Впечатляющая организация спального места В небольшой квартире в подмосковном Солнечногорске удалось создать полноценную спальню за раздвижной перегородкой.

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Комментарии
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Владимир Аверков
конура собачья,а не спальня...ни окна,ни вентиляции естественной...а убирать-перестилать как?....прям по кровати лазать с пылесосом и тряпками?...дурдом....замечаю,что стало больше материалов про &quot;суперские&quot; переделки старого фонда....типа-не надо вам покупать новое жильё,сделайте дворец из однушки с потолками 2,2 метра...
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