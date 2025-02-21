Как сделать спальню в нише: все секреты организации спального места

Владимир Аверков

конура собачья,а не спальня...ни окна,ни вентиляции естественной...а убирать-перестилать как?....прям по кровати лазать с пылесосом и тряпками?...дурдом....замечаю,что стало больше материалов про "суперские" переделки старого фонда....типа-не надо вам покупать новое жильё,сделайте дворец из однушки с потолками 2,2 метра...