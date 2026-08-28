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МОСИНФОРМ

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Школьники примут участие в благотворительной акции «Дети вместо цветов»

Школьники примут участие в благотворительной акции «Дети вместо цветов»

В преддверии Дня знаний в 12-й раз проходит благотворительная акция «Дети вместо цветов». Школьники и их родители договариваются подарить учителю один общий букет от класса, а сэкономленные деньги направляют в благотворительные фонды.

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