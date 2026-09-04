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Депутат Смолин раскритиковал полный запрет использования ИИ в школах Нью-Йорка

Депутат Смолин раскритиковал полный запрет использования ИИ в школах Нью-Йорка

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил RTVI , что полный запрет использования искусственного интеллекта (ИИ) в школах не способствует развитию у детей критического мышления.

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