Хачанов обыграл Бонзи и вышел в четвертый круг US Open

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США. В матче третьего круга он в трёх сетах обыграл француза Бенжамена Бонзи со счётом 6:3, 6:2, 6:4.
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