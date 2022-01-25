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В Госдуме указали на необходимость расширения полномочий ФАС

В Госдуме указали на необходимость расширения полномочий ФАС

Ведомство должно обеспечивать «честную конкуренцию и гасить злоупотребления». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» доктор экономических наук, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

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