В Госдуме указали на необходимость расширения полномочий ФАС

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Ведомство должно обеспечивать «честную конкуренцию и гасить злоупотребления». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» доктор экономических наук, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.