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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Голден Стэйт» впервые с 2007 года не реализовал ни одного трехочкового за половину матча плей-офф

Последний раз такое случалось с «воинами» в закончившейся поражением (99:112) второй игре серии первого раунда против «Далласа» в 2007 году.

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