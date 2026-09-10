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С 2027 года мигрантов обяжут платить налоги за неработающих членов семьи

С 2027 года мигрантов обяжут платить налоги за неработающих членов семьи

При доходе ниже прожиточного минимума патент аннулируют, а право на пребывание в РФ утратят и сам иностранец, и его родственники С 1 января 2027 года в России начнут действовать новые налоговые правила для трудовых мигрантов.

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