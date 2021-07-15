Думала, что на кольце: автоледи уличили в нехорошем поступке во Владивостоке

«Едет, как ни в чем не бывало, думая, что она на кольце. Пусть посмотрит на себя со стороны, может начнет более внимательно смотреть на знаки, или вообще на знаки смотреть… Ну хоть поворотник включила», — пишет автор в паблике «Экипажи ДПС».