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Думала, что на кольце: автоледи уличили в нехорошем поступке во Владивостоке

Думала, что на кольце: автоледи уличили в нехорошем поступке во Владивостоке

«Едет, как ни в чем не бывало, думая, что она на кольце. Пусть посмотрит на себя со стороны, может начнет более внимательно смотреть на знаки, или вообще на знаки смотреть… Ну хоть поворотник включила», — пишет автор в паблике «Экипажи ДПС».

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