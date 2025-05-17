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Сирия передала ОАЭ порт Тартус, где располагалась база ВМФ России

Сирия передала ОАЭ порт Тартус, где располагалась база ВМФ России

Сирийские власти заключили соглашение с крупнейшим мировым портовым оператором DP World из ОАЭ, предусматривающее инвестиции в размере $800 млн в развитие терминалов и логистической инфраструктуры порта Тартус, пишет портал EurAsia Daily.

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