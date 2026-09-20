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Объединение потребителей просит Правительство РФ запретить панировку в детском питании

Объединение потребителей просит Правительство РФ запретить панировку в детском питании

Фритюр и жарка в панировке делают любое блюдо калорийным и токсичным. Организация «Общественная потребительская инициатива» обратилась к правительству с предложением запретить использование панировки в общепите и детском питании.

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