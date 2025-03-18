Врач рассказала о профилактике колоректального рака

Колоректальный рак — злокачественная опухоль толстой кишки. О том, как снизить риски его развития, 18 марта «Известиям» рассказала кандидат медицинских наук, клинический онколог Европейского медицинского центра (ЕМС) Юлия Вахабова.
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