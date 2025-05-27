ВС РФ уничтожили команду дроноводов ВСУ и ангар с БПЛА под Харьковом

Российские военнослужащие нанесли удар по району аэропорта в Чугуеве Харьковской области, уничтожена команда украинских дроноводов, ангар с БПЛА, предположительно, повреждены французские вертолеты, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
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