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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» с 2006-го не побеждает «Барсу» в гостях. Тренд прервется за 3.70

«Барселона» примет «Атлетико» в рамках 15-го тура Примеры. Мадридский клуб не побеждает «Барсу» на выезде с 2006-го.

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