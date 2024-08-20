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Обогнал Долину на 800 миллионов: Вот и подоспел очередной лишенец денег. На этот раз глава "Первого канала" Константин Эрнст

Обогнал Долину на 800 миллионов: Вот и подоспел очередной лишенец денег. На этот раз глава "Первого канала" Константин Эрнст

Вчера 30K прочитали В интернете появилась информация о том, что господин Эрнст лишился суммы в одни миллиард рублей.

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