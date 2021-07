Последние картины знаменитых художников

Интересовались когда-то тем, как выглядели последние работы некоторых из самых великих художников? Сегодня у вас появится такая возможность!Взгляните на эти последние шедевры некоторых знаменитых художников от Пикассо и Матисса до Караваджо и Рафаэля!Эдуард Мане, «A Bar At The Folies-Bergère», 1882Сальвадор Дали, «The Swallow’s Tail», 1983Фрида Кало, «Viva La Vida, Watermelons», 1954Густав Климт, «The Bride» (1918)Рембрандт, «The Christ Child In The Temple», незавершённая, 1669Пабло Пикассо, «Last Self-Portrait», 1972Винсент Ван Гог, «Tree Roots», 1890Клод Моне, «Water Lilies Murals», 1926Тициан, «Pieta», 1576Энди Уорхол, «Last Supper», 1986Рафаэль, «The Transfiguration», 1520Анри Матисс, «La Gerbe», одна из последних картин, 1953Джексон Поллок, «Red Black And Silver», 1956Караваджо, «Martyrdom Of Saint Ursula», 1610Стюарт Дэвис, «Fin», 1964Поль Сезанн, «The Gardener Vallier», 1906источникЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :).