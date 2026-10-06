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Царьград

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Vitol предупредила о росте цен на нефть до $200 из-за дефицита запасов

Vitol предупредила о росте цен на нефть до $200 из-за дефицита запасов

Рассел Харди из Vitol предупредил о возможном росте цен на нефть до $200 из-за исчерпания запасов на Западе и нехватки танкеров.

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