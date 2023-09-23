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«Ты никому там не нужен»: Охлобыстин спустил всех собак на сбежавших из России коллег

«Ты никому там не нужен»: Охлобыстин спустил всех собак на сбежавших из России коллег

С момента отъезда из России целого ряда знаменитостей прошло больше года. С тех пор некоторые из них на собственной шкуре прочувствовали, насколько тяжело реализоваться вне пределов своей Родины, а некоторые - уже даже успели вернуться назад.

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