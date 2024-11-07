Путин рассказал о расистских стереотипах современного Запада

Разделение человечества на «цивилизованный Запад» и «варваров» является расистской идеологией. Об этом заявил президент России Владимир Путин 7 ноября на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.
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