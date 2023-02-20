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Мерсон о кризисе «Челси»: «Не думаю, что это закончится. Они купили целый грузовик индивидуальностей, но не купили никого для команды. Только дриблеров»

Пол Мерсон высказался о кризисе, который переживает «Челси». «Я не думаю, что это закончится. Боюсь, они купили целый грузовик индивидуальностей, но не купили никого для команды.

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