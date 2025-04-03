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Царьград

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Русские готовят ультиматум в Чёрном море. Спутники зафиксировали подготовку

Русские готовят ультиматум в Чёрном море. Спутники зафиксировали подготовку

Западные спутники зафиксировали срочное строительства нового флагмана русского флота, который во всё будет превосходить легендарный ракетный крейсер "Москва".

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Комментарии
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Leonid PlиGin
Аффтар - дебил? Где хоть какая-то информация про ультиматум, который готовят русские?
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