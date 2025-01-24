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Сокращение продолжительности жизни у взрослых с СДВГ

Сокращение продолжительности жизни у взрослых с СДВГ

В новом исследовании, проведенном научными сотрудниками UCL и опубликованном в British Journal of Psychiatry, было выявлено, что взрослые с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) в Великобритании живут в среднем на 4,5–9 лет меньше мужчин и на 6,5–11 лет меньше женщин, чем их сверстники без этого диагноза.

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