Сокращение продолжительности жизни у взрослых с СДВГ

В новом исследовании, проведенном научными сотрудниками UCL и опубликованном в British Journal of Psychiatry, было выявлено, что взрослые с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) в Великобритании живут в среднем на 4,5–9 лет меньше мужчин и на 6,5–11 лет меньше женщин, чем их сверстники без этого диагноза.