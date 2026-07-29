Профсоюзы как инструмент в борьбе за освобождение рабочего класса

Профсоюзы как инструментв борьбе за освобождениерабочего класса Турецкий союз работниковздравоохранения и социальнойсферы С момента своего появления в начале 1800-х годов, созданные рабочими для прекращения конкуренции между собой, профсоюзы неоднократно переходили из рук рабочих в руки враждебных им сил.
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