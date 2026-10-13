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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Локо» ни одной победы в 4 матчах Кубка – сегодня поражение от «Акрона» по пенальти. Команда Галактионова на 4 балла отстает от второго места в группе

« Локомотив » проиграл « Акрону » в серии пенальти в матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:1, 1:3 по пенальти).

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