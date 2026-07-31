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Ротенберг — об открытии своей академии в Челябинске: «Суровый город, но люди настоящие»

Ротенберг — об открытии своей академии в Челябинске: «Суровый город, но люди настоящие»

Основатель академии «Красная Машина» Роман Ротенберг высказался об открытии филиала в Челябинске.Основатель академии «Красная Машина» Роман Ротенберг высказался об открытии филиала в Челябинске.

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