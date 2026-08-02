Массированную атаку ВСУ отразили в Ростовской области: сбито около 150 дронов

Над Ростовской областью ночью 2 августа сбили около 150 вражеских беспилотников. Из-за падения обломков БПЛА возник пожар на крыше элеватора в Миллеровском районе, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
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