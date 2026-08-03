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Ивановская область – в лидерах в ЦФО по числу претендентов на просветительскую премию Общества «Знание»

Ивановская область – в лидерах в ЦФО по числу претендентов на просветительскую премию Общества «Знание»

Одна из инициатив жителей региона посвящена малым городам. Всего в борьбу за главную просветительскую награду страны вступили уже 59 соискателей из Ивановской области – это шестое место в промежуточном рейтинге среди регионов ЦФО.

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