В ЕС заявили о необходимости своего участия в дискуссиях по безопасности

Любое обсуждение вопросов безопасности Европы не может проводится без участия Евросоюза. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во вторник, 28 декабря, в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.