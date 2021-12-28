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В ЕС заявили о необходимости своего участия в дискуссиях по безопасности

В ЕС заявили о необходимости своего участия в дискуссиях по безопасности

Любое обсуждение вопросов безопасности Европы не может проводится без участия Евросоюза. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во вторник, 28 декабря, в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

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