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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нико Росберг: «Место Расселла вовсе не в безопасности – «Мерседес» вновь попробует заполучить Ферстаппена»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг считает вероятным вариант, при котором пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заменит Джорджа Расселла в «Мерседесе» в 2026 году и станет напарником Андреа Кими Антонелли.

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